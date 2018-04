Deux chiens d’aveugle volés à une association près de Lyon

Deux élèves chiens guides ont été volés ce lundi matin dans l’Ain aux éducateurs de l’association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du centre-est. Cette dernière lance un appel à témoins pour les retrouver.

Ce lundi matin aux alentours de 11h25, les éducateurs de l’association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du centre-est ont constaté l’effraction de leur véhicule de travail. À l’intérieur se trouvaient Natcho et Lully, deux élèves chiens guides. “Les deux animaux de couleur sable ont été volés dans le camion alors que l’équipe travaillait à quelques mètres du club d’agility de Sainte-Euphémie (01), sur la commune de Saint-Didier-de-Formans”, rapporte l’association. Les voleurs ont brisé la vitre et emporté les deux labradors. “Lully (labrador croisé golden femelle), élève chien guide est en fin d’éducation et doit être remise à une personne déficiente visuelle prochainement. Natcho (labrador mâle), élève chien guide d’un an est en cours d’apprentissage du guidage”, précise l’association. Cette dernière a lancé un appel à témoins pour retrouver les deux animaux. “Si vous avez des informations merci de contacter en urgence le 06 50 53 92 50 ou le 04 74 00 60 11 en journée”, écrit-elle.