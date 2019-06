Des trains entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry ? Donnez votre avis

Le débat public sur le nœud ferroviaire touche bientôt à sa fin. Dans une enquête en ligne, les citoyens sont invités à se positionner sur plusieurs questions, dont une de taille, faut-il des trains entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry ?

Depuis fin avril, le Sytral et la métropole de Lyon renégocient le contrat Rhônexpress avec les concessionnaires avec trois objectifs : améliorer la desserte entre l'aéroport et Lyon, faire baisser le prix du ticket et permettre l'ouverture à la concurrence. Mi-avril, nous vous présentions cinq alternatives possibles en matière de concurrence dont une reposerait sur la mise en place de trains entre les gares de Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.

Jusqu'au 11 juillet, un grand débat public est organisé sur le nœud ferroviaire lyonnais. À cette occasion, les citoyens peuvent donner leur avis à travers un sondage en ligne sur leurs déplacements. Plusieurs hypothèses sont ainsi proposées, sur lesquels il est possible de donner son sentiment. Parmi les questions, on retrouve deux qui prennent de plus en plus d'importance depuis quelques années : "Des TER doivent desservir Saint-Exupéry depuis Lyon et les métropoles régionales", ainsi que "Un partage des trafics TGV entre Part-Dieu et Saint-Exupéry est souhaitable". En l'absence de TER, mais aussi de concurrence plus large à Rhônexpress entre Part-Dieu et Saint-Exupéry, ceux qui veulent prendre un train à l'aéroport doivent obligatoirement utiliser la navette à 28,30 euros l'aller-retour, de quoi annihiler toute bonne affaire lorsque l'on parvient à acheter un billet à petit prix. Reste donc à voir l'épilogue des négociations entre le Sytral, la métropole et Rhônexpress, mais aussi ce que donnera le débat sur le nœud ferroviaire lyonnais.

Le questionnaire est accessible en cliquant ici.