Des températures en hausse et retour du soleil ce mercredi à Lyon

C'est une journée relativement douce qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 18 décembre.

Après un début de semaine très nuageux et des températures hivernales, ce mercredi marquera le retour du soleil à Lyon et dans la région lyonnaise. Malgré un voile nuageux plus ou moins épais en matinée, le temps restera sec et lumineux jusqu'en fin de journée et le soleil se fera une belle place dans l'après midi.

Côté température, il fait 4 degrés ce mercredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs en hausse par rapport au début de la semaine et qui sont 4 degrés au dessus des normales de saison. Elles devraient se maintenir au moins jusqu'à la fin de semaine à Lyon.