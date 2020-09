Des spectacles pour enfants et ados à Lyon

La sélection de Lyon Capitale des spectacles à voir en famille en septembre

• Bonne nuit les petits

Dans ce spectacle immersif adapté aux plus petits, les enfants sont invités sur scène pour aider la Dormeuse, seul personnage en scène, à trouver le sommeil. Bercés par le son du violoncelle, ils prennent place parmi une multitude d’oreillers et les voient évoluer. Entassés les uns sur les autres, les oreillers forment une île, des châteaux de sable, puis une forêt… Certains tombent du ciel tels des nuages... Petit à petit, la Dormeuse lâche prise et tombe dans les bras de Morphée... Un spectacle pour rêver, apprivoiser l’imaginaire et le sommeil.

1000 chemins d’oreillers. A partir de 3 ans. Le 12 septembre.

Théâtre de la renaissance. Oullins. www.theatrelarenaissance.com

• Le retour de la Petite Taupe

Qui ne connait pas la petite Taupe, ce célèbre personnage des dessins animés tchèque ? Fort de son succès lors des précédents ciné-concerts, la revoilà qui investit à nouveau la scène de l’auditorium, en compagnie de ses amis de la forêt. Avec Paul Goussot à l’orgue, Julien Baissat comme bruiteur et Damien Laquet pour les voix, le jeune et moins jeune public aura l’occasion de découvrir une nouvelle sélection de six courts métrages : « La Petite Taupe photographe », « la petite Taupe au zoo », ou encore « La Petite Taupe et l’étoile verte »… Rire, émotions et poésie seront au rendez-vous !

La petite Taupe. Le 27 septembre. A partir de 3 ans. Auditorium de Lyon. 69003 Lyon. www.auditorium-lyon.fr

• Trompeuse apparences

Avec sa création originale « Populaire », la jeune compagnie lyonnaise Acte C Scène M lève le voile sur un sujet douloureux mais ô combien d’actualité : le harcèlement scolaire. Le spectateur suit les traces de l’inspecteur Simons, chargé de l’enquête sur la tragédie survenue dans l’université Red Oaks. A cette occasion, il découvre tout un florilège de personnages liés par l’amitié, mais aussi les tromperies et la haine. Traité à la manière d’une comédie musicale américaine, ce spectacle engagé fait vivre au public une large palette d’émotions, de la joie à la tristesse, en passant par l’angoisse ou encore la stupeur.

Populaire, le musical. Les 13 et 27 septembre. A partir de 12 ans. Théâtre des Asphodèles. Lyon 3ème.