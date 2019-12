Des risques de neige entre Lyon et Saint-Étienne cette nuit

Des chutes de neige sont attendues dans la nuit dans le département de la Loire. La circulation pourrait être impactée sur certains axes routiers.

Selon Météo France, la neige pourrait s’inviter dans la Loire dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment sur le nord du département.

La préfecture de la Loire appelle à la vigilance « sur les secteurs de l'A89 et Nationale 7 dans le secteur de Roanne et Balbigny, sur l'autoroute A47, A72 et RN88 dans le secteur de Saint-Etienne. Prudence lors de vos déplacement ».

L’axe A47 est actuellement plus chargé qu’en temps normal à cause de la grève de la SNCF, si les chutes de neige étaient confirmées, la circulation pourrait être particulièrement difficile jeudi matin.

Un redoux durant la nuit pourrait néanmoins favoriser la pluie.