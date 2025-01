C'est une nouvelle journée nuageuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais, avec une nette hausse des températures.

Après de très nombreux jours où le froid c'était installé à Lyon et dans la région lyonnaise, ce mercredi 22 janvier marquera le retour de la douceur dans la région. Ce matin il fait déjà 6 degrés (il faisait -2 degrés la veille) et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs nettement supérieure aux normales de saison.

Côté ciel, c'est une nouvelle journée mitigée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais avec un renforcement du vent du sud qui apportera quelques pluies résiduelles au matin avant une après-midi plus sèche et une soirée de nouveau humide.