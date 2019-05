Des facteurs du Rhône et de la métropole de Lyon en grève

Un préavis de grève illimité a été déposé par les agents courriers colis de La Poste du département du Rhône et de la métropole de Lyon. La distribution pourrait être impactée ces prochains jours.

Les habitants du Rhône et de la métropole de Lyon pourraient ne pas recevoir beaucoup de courrier ces prochains jours. En effet, un préavis de grève illimité "couvrant l'ensemble des agents courriers-colis" a été déposé et commence dès ce 20 mai. Un second préavis est également en cours pour le centre de Rillieux-La-Pape.

Les grévistes demandent ainsi : "le paiement du surplus de travail lié aux élections européennes, la prise en compte de l'intégralité du travail qui est systématiquement sous-évalué, l'arrêt immédiat du recours à la sous-traitance avec une réintégration des trafics, l'arrêt de la déstructuration du métier de facteur...". Ces revendications arrivent dans un double contexte, alors que la propagande électorale pour les élections européennes doit être distribuée ces prochains jours, et que La Poste diversifie son activité depuis quelques mois, allant jusqu'à proposer des services du type "veilleur sur mes parents" où les facteurs rendent visite aux personnes âgées isolées.