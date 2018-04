Des étudiants bloquent le quai Claude Bernard, la police charge

Après plus d’une heure de face à face, la centaine d’étudiants qui bloquaient le quai Claude Bernard à Lyon a été dispersée par la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes.

Aux alentours de 16h ce vendredi 13 avril, une centaine d’étudiants rassemblés pour protester contre la fermeture de la faculté Lyon 2 ont entamé un blocage du quai Claude Bernard, entrainant un arrêt de la circulation pendant plus d’une heure. Les CRS ont finalement chargé les manifestants, en les repoussant sur les quais à l’aide de grenades lacrymogènes. L’appel à la mobilisation avait été lancé en début d’après midi sur les réseaux sociaux. Il faisait suite à l’évacuation de la faculté Lyon 2 par la police, qui a fait ce matin un blessé et entrainé l’interpellation d’un individu. Les étudiants mobilisés demandaient la libération de ce dernier, toujours en garde à vue selon eux, la réouverture du campus des berges et la démission de Nathalie Dompnier, la présidente de l’université Lyon 2. « La fac est un lieu d’expression, ils nous l’ont retiré. Nathalie Dompnier avait été élue sur la promesse de ne pas faire usage de la force publique, aujourd’hui elle a trahi » dénonce un étudiant. Après plusieurs jours de blocage et une montée en puissance du mouvement étudiant à Lyon, la présidente avait pris la décision de fermer les deux campus de Lyon 2 au moins jusqu’au samedi 14 avril. « Je regrette que nous en soyons arrivés là, ça n’a pas été fait de gaieté de cœur » expliquait-elle lors d’une conférence de presse.