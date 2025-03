Dans un communiqué publié ce lundi 3 mars 2025, le CNRS et la Nasa ont expliqué avoir découvert des traces de quartz sur la planète Mars grâce au robot Perseverance. "Une très belle surprise" selon les scientifiques lyonnais qui participent à ce programme spatial depuis maintenant quatre ans.

Si le 18 février 2025 le robot Perseverance a fêté son 4e anniversaire sur la planète Mars, le mystère demeure entier : y-a-t'il eu, un jour, de la vie sur la planète rouge et donc sur une autre planète que la Terre ? Pour l'heure, le robot de la Nasa n'a pas permis de répondre à cette question mais les dernières découvertes effectuées par le rover permettent aux nombreux scientifiques impliqués dans le projet de se montrer enthousiastes quant aux avancées de cette mission spatiale.

Parmi ces scientifiques, Cathy Quantin-Nataf, membre du laboratoire de géologie de Lyon, qui co-dirige depuis l'été 2024 la campagne scientifique autour du rover Perseverance. "Ce qui est assez incroyable dans cette découverte, c'est que le quartz était un minéral que l'on ne connaissait pas sur Mars" débute la Lyonnaise qui participe depuis 2021 au projet. "On a énormément de quartz sur Terre, signature de la tectonique des plaques, mais sur Mars c'est la première fois qu'on en retrouve" poursuit-elle.

Déjà 33 kilomètres parcourus par Perseverance

La tectonique des plaques étant absente de la planète rouge, les roches présentes à la surface de Mars sont parfois vieilles de plusieurs milliards d'années, et permettent aux scientifiques de remonter le temps. "Depuis quelques mois Perseverance s'intéresse à des roches très très anciennes" explique Cathy Quantin-Nataf, également professeur à l'université Lyon 1. Si le robot de la Nasa, cinquième rover à toucher le sol martien depuis 1997, avait débuté son exploration martienne au fond du cratère Jezero, lieu de son atterrissage en février 2021, il a depuis parcouru 33 kilomètres à la surface de Mars, rejoignant plus vite que prévue le sommet du cratère d'impact. "On a roulé plus vite que ce qu'on imaginait au départ, malgré une forte pente et des terrains avec beaucoup de sable. On a atteint le sommet du cratère autour de Noël" explique la scientifique lyonnaise.

"Des conditions très favorables à la formation de la vie"

Et c'est précisément sur cette montagne du cratère qu'a eu lieu la découverte du quartz. "On pense que ce quartz, c'est de l'eau qui a circulé après la formation du cratère d'impact. De l'eau relativement chaude a circulé dans la roche dans des conditions très favorables à la formation de la vie" estime Cathy Quantin-Nataf. Des conditions qui auraient donc été présentes il y a plus de 4,1 milliards d'années sur Mars.

"Cette découverte est vraiment l'une des plus grandes surprises depuis notre arrivée sur la planète. On s'attendait pas du tout à en trouver dans un paysage où il y avait essentiellement du sable, dans des roches très vieilles". Expliquant avoir pu analyser ces quatre dernières années "une diversité énorme de roche grâce au rover", la Lyonnaise annonce d'ailleurs que de "très jolies découvertes" sont à venir dans les prochaines semaines concernant les origines de la vie sur Mars. "On a trouvé des données très intéressantes dans certaines roches sur les conditions primitives d'apparition de la vie" dévoile Cathy Quantin-Nataf, sans en dire davantage. Des découvertes rendues possibles grâce notamment à l'instrument Supercam, présenté comme les yeux du rover sur la planète, instrument dont la France est responsable.

Des fossiles bientôt découverts sur Mars ?

Si la présence d'eau sur la planète rouge n'était déjà plus à démontrer, la découverte de quartz confirme que l'eau a circulé sur Mars durant une très longue période. "On a découvert des traces d'eau dans des roches allant de 3 milliards à 4,1 milliards d'années" détaille la scientifique. De là à affirmer que la vie a pu, un jour, se développer sur Mars ? "Ça risque d'être compliqué de répondre de manière catégorique à cette question avec les instruments embarqués à bord de Perseverance" avoue Cathy Quantin-Nataf, tout en se montrant enthousiaste concernant les prochaines découvertes que pourrait faire le rover.

"Perseverance va rentrer dès demain dans les plus vieux sédiments qu'il pourra analyser durant sa mission. Des roches encore plus vieilles que celles où a été découvert le quartz. S'il y a des fossiles sur Mars, ils pourraient se trouver dans ces sédiments". Des fossiles qui pourraient permettre de répondre à LA grande question, même si la scientifique lyonnaise préfère tempérer nos espoirs : "Si on trouve des fossiles, il y a de fortes chances que ce soit des fossiles de microbes et qu'on ait du mal à les détecter. On sait qu'il y a 4 milliards d'années, sur Terre, il y avait simplement de la vie sous forme de microbe. Sur Mars, ça pourrait être pareil. Par conséquent, on risque de retrouver des traces de carbone dans ces sédiments". Des traces qui pourraient être aussi bien synonyme de vie extraterrestre que simplement la composition de certaines roches.

"Il sera difficile d'être affirmatif sur la vie martienne avec les roches analysées par Perseverance" conclut la membre du laboratoire de géologie de Lyon. A moins qu'une nouvelle belle surprise ne viennent surprendre dans les prochains mois les scientifiques impliqués dans cette mission.