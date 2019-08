Des chercheurs grenoblois découvrent une planète géante

Une équipe de chercheurs grenoblois issus de l'Institut de planétologie et d'astrophysique ont découvert une nouvelle planète géante, à plus de 63 années-lumière de la Terre.

Selon une étude de la revue Nature Astronomy, l'équipe de recherche scientifique d'Anne-Marie Lagrange, chercheur au CNRS et à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, a découvert pour la seconde fois une planète géante. Elle a été observée en orbite autour de l'étoile Bêta Picoris, fait environ 3000 fois la masse de la Terre et a été baptisée Bêta Picoris C. La planète se situe à plus de 63 années-lumière de la Terre. Pour donner une idée de la distance gigantesque que cela représente, il faut rappeler que les quelques 150 millions de kilomètres qui nous séparent de notre soleil ne représente que… 0,000015 années-lumière. En conséquence, si la lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir, celle de cette nouvelle planète géante voyage pendant 63 ans. La planète n'a donc pas été découverte en photographiant le ciel, mais en utilisant une méthode de repérage de perturbations de spectre. L'équipe du professeur Lagrange avait déjà trouvé une planète autour de Bêta Picoris en 2009, et l'avaient baptisée Bêta Picoris B.