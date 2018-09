Des bébés loutres et pandas roux au parc de la Tête d'Or (photos)

Alerte animaux mignons ! Des loutres, pandas roux et binturongs viennent de naître dans le zoo du parc de la Tête d'Or.

Carnet rose au zoo du parc de la Tête d'Or avec plusieurs naissances. Le 16 juin, deux pandas roux ont vu le jour un mâle et une femelle. En juillet, ce sont deux petits binturongs qui sont nés, suivis en août par une portée de quatre loutres.

Ces trois espèces sont sur la liste des animaux menacés, du fait de la destruction de leur habitat naturel. Les pandas roux pourront être observés par les visiteurs chanceux dès à présent puisqu'ils commencent à sortir. Pour les loutres et binturongs, il faudra attendre l'automne. Les visiteurs sont invités dès à présent à voter pour trouver les noms des pandas roux (via une page dédiée). Ils auront le choix entre : Āgō (feu), Bānsa (bambou) et Rātō (roux) pour le mâle et Lajālu (timide), Pyārā (mignon) et Āsā (espoir) pour la femelle.