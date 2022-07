Des agents TCL agressés dans le métro à Lyon 

Deux contrôleurs des TCL ont été agressés physiquement jeudi 30 juin alors qu’ils étaient en service dans des stations de métro de Lyon. Deux hommes ont été arrêtés.

À quelques heures d’intervalle jeudi 30 juin, deux agents des Tcl ont été victimes d’une agression physique dans le métro alors qu’ils étaient en service. Selon Le Progrès un premier contrôleur aurait été agressé au visage vers 17h30 à la station de métro Bellecour par un usager à qui il demandait de mettre une muselière à son chien.

L’autre agression se serait déroulée vers 19 heures à la station Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon. Un voyageur sans ticket de métro aurait frappé l’un des agents qui le verbalisaient.

Les deux agresseurs présumés, âgés de 24 ans pour le premier et 29 ans pour le second, ont été arrêtés et les deux agents ont déposé plainte.