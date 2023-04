Des acteurs du bien-manger récompensés au festival des terroirs 

Durant le Festival des Terroirs, des trophées ont été décernés à sept acteurs du bien-manger, dont un établissement lyonnais : Équilibre café.

Organisé au Heat Confluence, le festival des terroirs s’invite à Lyon du samedi 15 au lundi 17 avril. L’événement dédié au bien-manger propose au public différentes sortes de dégustations pour égayer les papilles. Durant ce week-end culinaire, sept acteurs ont été récompensés dans cette démarche de nourriture responsable.

Le coup de cœur lyonnais d’Hélène Darozze

Parmi les lauréats, les fondatrices d’Équilibres Café, un café restaurant solidaire situé rue Terme (Lyon 1er). De la main d’Hélène Darroze, cheffe étoilée et marraine du festival, Mathilde et Ludivine ont reçu un trophée pour récompenser leur travail.

Pour cette dernière journée, en plus d’une dégustation possible pour le public, une conférence sur la construction d’un modèle alimentaire vertueux et sur la question de la pâtisserie durable est encore accessible.

