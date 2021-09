Dernier jour pour déguster les douceurs du Lyon Street Food Festival 

Ouvert depuis le jeudi 16 septembre, dans les usines Fagor-Brandt, le Lyon Street Food Festival baissera le rideau ce dimanche à 22 heures. Il reste donc encore un peu de temps pour découvrir les saveurs que renferme ce grand festival de cuisine nomade.

Pour sa 5e édition, le Lyon Street Food Festival a vu grand en investissant les près de 23 000 m2 des anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement de Lyon. Depuis l’ouverture, jeudi, de cet espace éphémère, qui tient lieu de plus grand festival de cuisine nomade de France, les Lyonnais et les habitants de la Métropole se pressent à Gerland pour participer aux voyages culinaires proposés par les chefs.

Le festival baisse le rideau ce dimanche, mais, pas d’inquiétude, si vous souhaitez déguster quelques douceurs il est encore temps de vous y rendre puisque le site ne ferme pas avant 22 heures. Des animations et des ateliers sont encore prévus aujourd’hui et il est bien entendu toujours possible de découvrir les mets proposés sur la centaine de stands installés dans ce food court géant.

Une trentaine de chefs et restaurants ce dimanche

Les amateurs de la cuisine gastronomique pourront se laisser surprendre par les chefs étoilés encore présents ce dimanche sur le site du festival, à l’instar de Matthieu Viannay (**), Romain Hubert (*) ou encore Maxime Laurenson (*) et Jean-Michel Carrette (*). Sans oublier les plats tout aussi impressionnants et salivants de la trentaine de chefs et restaurants installés aujourd’hui aux usines Fagor-Brandt.

