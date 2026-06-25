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Centre de maintenance des tramways à Saint-Fons. Crédit : Sytral Mobilités

À Saint-Fons, le nouveau centre de maintenance du Sytral entre en service

  • par LR

    • Le nouveau centre de maintenance du réseau de tramway du Sytral situé à Saint-Fons entre officiellement en service. Il peut désormais accueillir 30 rames de 43 mètres ou 45 rames de 32 mètres.

    Après plusieurs mois de travaux, l’attente est terminée. Installé à Saint-Fons, le nouveau centre de maintenance du réseau de tramway de Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, est désormais en service. Situé entre le boulevard Laurent Bonnevay et la rue de Surville, le nouveau centre de maintenance et de remisage s’étend sur 26 000 m2 et dispose d’une capacité d’accueil de 30 rames de 43 mètres ou de 45 rames de 32 mètres, notamment celles du tramway T10 à sa mise en service.

    Un budget de 35 millions d'euros

    En plus de cette zone de garage, le centre possède une zone de maintenance dédiée aux opérations courantes d’entretien, d’une zone de service (notamment pour le nettoyage des rames avec des équipements adaptés) ainsi que d’une zone d’arrivée et de départ des rames.

    Les alentours ont également été pensés dans une logique environnementale. Les abords du centre ont donc été végétalisés et reliés à un système de gestion des eaux pluviales et de récupération des eaux usées. Des panneaux solaires photovoltaïques ont également été installés sur la toiture de la zone de maintenance pour favoriser la consommation d’énergie verte. Le budget total des travaux est estimé à 35 millions d’euros par Sytral Mobilités.

    Lire aussi : Future ligne de tramway T10 : le Sytral fait un premier point d’étape du chantier

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