Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

Caricature antisémite à Lyon 2 : le professeur suspendu 18 mois

  • par V.G.

    • Sept mois après la polémique, l’université Lyon 2 a sanctionné Julien Théry, l'enseignant mis en cause pour des publications jugées antisémites sur les réseaux sociaux.

    C'est une affaire qui avait secoué l'université Lyon 2 en novembre dernier. Sept mois après les faits, l'université Lyon 2 a interdit à un enseignant, qui avait qualifié de "génocidaires à boycotter" 20 personnalités dont une majorité de confession juive et publié un visuel reprenant des clichés antisémites, d'exercer pendant 18 mois, a indiqué jeudi le rectorat.

    Le professeur d’histoire médiévale Julien Théry a été jugé responsable de "manquements au devoir de dignité, de mesure et d’exemplarité" et d'"atteinte à l’image et au fonctionnement de Lyon 2", a détaillé à l'AFP le rectorat, confirmant une information du site Lyon Mag. La sanction a été assortie d'une privation de salaires, a-t-il ajouté. Le professeur avait été suspendu à titre conservatoire début décembre par la faculté Lumière, qui avait peu avant signalé les faits au parquet tandis qu'une procédure disciplinaire avait été ouverte à l'encontre du professeur.

    Montage grossier

    Fin novembre, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) avait dévoilé un message posté le 20 septembre par Julien Théry sur son compte Facebook. Sous la mention "20 génocidaires à boycotter en toute circonstance", figuraient 20 noms dont ceux du présentateur Arthur ou des acteurs Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton, assortis de leurs photos.

    La veille, ces 20 personnalités avaient publié dans Le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à reconnaître au nom de la France l'Etat palestinien, pour lui demander d'exiger d'abord la libération de tous les otages retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas. Cette publication avait été vivement critiquée, jusqu'au ministre de l'Education qui l'avait jugée "profondément scandaleuse".

    Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    L'histoire avait pris de l'ampleur quand le syndicat étudiant UNI Lyon avait exhumé un montage grossier retrouvé sur le compte Facebook de Julien Théry et daté de janvier 2024, et dans lequel on voyait un juif en train de voler le portefeuille d'une Palestinienne. Le 3 décembre, l'Université Lyon 2 avait expliqué prendre "une mesure de suspension à titre conservatoire à l'encontre du professeur Julien Théry".

    Au cœur de cette polémique, le chef des députés LR Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait  dénoncé un "nouveau dérapage" de l'université, à qui la Région a par ailleurs coupé des subventions en l'accusant de "dérive islamo-gauchiste". Une décision dénoncé par la Cour régional des Comptes dans un rapport mais également par la préfecture du Rhône qui a mis en demeure en mai dernier la Région de finalement verser les quelque 10 millions d'euros de subventions à l'université Lyon 2.

    A lire aussi Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

    à lire également
    Haute-Savoie : Craft ouvre sa première boutique européenne à Chamonix

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite à Lyon 2 : le professeur suspendu 18 mois 15:46
    Haute-Savoie : Craft ouvre sa première boutique européenne à Chamonix 15:34
    Saint-Priest : un homme tué à l'arme blanche dans un hôtel d'hébergement d'urgence 15:32
    Isabelle Decker nommée présidente de Roche Diagnostic France 15:19
    Métropole de Lyon : Élodie Roux de Bézieux chargée d’une "mission spéciale" sur les violences sexistes et sexuelles 14:55
    d'heure en heure
    Festi’Mômes revient à la Croix-Rousse pour une matinée dédiée aux tout-petits 14:33
    "Cette affaire est politique" : à Lyon, Doucet veut une commission des violences sexistes et sexuelles après la plainte contre Roman Abreu 14:15
    Automobile : le Rhône au cœur d’une filière qui pèse plus de 51 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 13:53
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Canicule à Lyon : la mairie du 1er arrondissement demande la mise à l’abri des jeunes du campement des Chartreux 13:17
    Christophe Marguin cuisinier Toques Blanches Lyonnaise
    Christophe Marguin élu à la tête d’OnlyLyon 12:50
    JO 2030: le ski-alpinisme décroche le feu vert final du CIO 12:20
    Le Haras d’Annecy renaît après une vaste réhabilitation 12:20
    "Un rapport de bon sens" : après la polémique de la salle Imane Khelif, la Région veut mieux contrôler la dénomination de son patrimoine 11:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut