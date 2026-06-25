Caricature antisémite à Lyon 2 : le professeur suspendu 18 mois

Sept mois après la polémique, l’université Lyon 2 a sanctionné Julien Théry, l'enseignant mis en cause pour des publications jugées antisémites sur les réseaux sociaux.

C'est une affaire qui avait secoué l'université Lyon 2 en novembre dernier. Sept mois après les faits, l'université Lyon 2 a interdit à un enseignant, qui avait qualifié de "génocidaires à boycotter" 20 personnalités dont une majorité de confession juive et publié un visuel reprenant des clichés antisémites, d'exercer pendant 18 mois, a indiqué jeudi le rectorat.

Le professeur d’histoire médiévale Julien Théry a été jugé responsable de "manquements au devoir de dignité, de mesure et d’exemplarité" et d'"atteinte à l’image et au fonctionnement de Lyon 2", a détaillé à l'AFP le rectorat, confirmant une information du site Lyon Mag. La sanction a été assortie d'une privation de salaires, a-t-il ajouté. Le professeur avait été suspendu à titre conservatoire début décembre par la faculté Lumière, qui avait peu avant signalé les faits au parquet tandis qu'une procédure disciplinaire avait été ouverte à l'encontre du professeur.

Montage grossier

Fin novembre, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) avait dévoilé un message posté le 20 septembre par Julien Théry sur son compte Facebook. Sous la mention "20 génocidaires à boycotter en toute circonstance", figuraient 20 noms dont ceux du présentateur Arthur ou des acteurs Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton, assortis de leurs photos.

La veille, ces 20 personnalités avaient publié dans Le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à reconnaître au nom de la France l'Etat palestinien, pour lui demander d'exiger d'abord la libération de tous les otages retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas. Cette publication avait été vivement critiquée, jusqu'au ministre de l'Education qui l'avait jugée "profondément scandaleuse".

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L'histoire avait pris de l'ampleur quand le syndicat étudiant UNI Lyon avait exhumé un montage grossier retrouvé sur le compte Facebook de Julien Théry et daté de janvier 2024, et dans lequel on voyait un juif en train de voler le portefeuille d'une Palestinienne. Le 3 décembre, l'Université Lyon 2 avait expliqué prendre "une mesure de suspension à titre conservatoire à l'encontre du professeur Julien Théry".

Au cœur de cette polémique, le chef des députés LR Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait dénoncé un "nouveau dérapage" de l'université, à qui la Région a par ailleurs coupé des subventions en l'accusant de "dérive islamo-gauchiste". Une décision dénoncé par la Cour régional des Comptes dans un rapport mais également par la préfecture du Rhône qui a mis en demeure en mai dernier la Région de finalement verser les quelque 10 millions d'euros de subventions à l'université Lyon 2.

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