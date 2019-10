Déremboursement de l'homéopathie : Boiron s'en remet au Conseil d'État

Comme il l'avait déjà annoncé, le groupe lyonnais Boiron saisit le Conseil d'État pour demander l'annulation du déremboursement de l'homéopathie.

La bataille de l'homéopathie se jouera également devant le Conseil d'État. Au 1er janvier 2020, l'homéopathie ne sera remboursée qu'à hauteur de 15 %, puis ne sera plus remboursée en 2021. Dans un communiqué qu'a pu consulter l'AFP, les laboratoires français Boiron et Lehning ont déposé deux recours auprès du Conseil d'État pour demander l'annulation des décrets sur le déremboursement. "Ces recours portent à la fois sur les irrégularités qui ont entaché la procédure d’évaluation de l’homéopathie par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et sur le caractère mal fondé de ces décrets", précisent les laboratoires.

Une question prioritaire de constitutionnalité est également déposée "afin de remettre en cause la loi qui a délégué à un seul ministre la décision quant à la prise en charge des médicaments homéopathiques". En 2017, l'assurance maladie a remboursé 126,8 millions d'euros liés à l'homéopathie. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a appliqué le déremboursement suivant ainsi les préconisations de la Haute Autorité de santé qui avait estimé son "efficacité", "insuffisante".