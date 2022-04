Lyon : 1000 km à pied et à vélo pour interpeller sur la santé des dirigeants

Top départ jeudi 28 avril de Confluence (Lyon 2e) pour 1000 km à pied et à vélo pour sensibiliser sur la santé des dirigeants.

Betty est cheffe d'entreprise. Un jour, elle tombe gravement malade et elle doit tout réorganiser. Elle réalise que la santé des dirigeants d'entreprise est souvent la grande oubliée des questions de qualité de vie au travail. Alors, Karine et Damien, ses amis, eux aussi dirigeants, décident de prendre le problème à-bras-le-corps et d'organiser le Betty Tour.

Le concept: parcourir 1000 km à pieds et à vélo pour sensibiliser le public sur la santé des dirigeants. Autre objectif: rencontrer des chefs d'entreprise en chemin, les interviewer et leur donner des clés pour améliorer leurs conditions de travail.

Demain, jeudi 28 avril, Karine sera au départ de Lyon et Damien sera au départ de Thoiry. Après 1000km et presque quinze jours à pied et à vélo, ils arriveront à Toulouse, le 11 mai. Ce sera alors le début d'une nouvelle aventure: écrire un livre pour raconter ce parcours.

Pour rencontrer Karine, rendez-vous demain, de 8h30 à 9h30, à Confluence (Lyon 2e), à l'Orangerie, au 3 rue Jacqueline et Roland de Pury.