Déconfinement : que faire à moins de 100 km de Lyon ?

C'est dimanche, il fait beau, vous avez envie de vous aérer. Il est possible, depuis le 11 mai, d'aller au maximum à 100 km de Lyon. La partie ouest du lac d'Annecy est par exemple à 101 km du centre de Lyon. Alors qu'est-il possible de faire ?

Depuis le 11 mai, il est possible de se déplacer dans un rayon de 100 km autour de chez soi. Ou alors dans le même département. Cela dépend de la taille des départements.

Dans le Rhône, le département était petit, il est impossible d'aller au-delà de 100 kilomètres sans attestation (mais il sera bien sûr possible d'aller dans les autres départements dans un rayon de 100 km ou au-delà avec une attestation et une raison acceptée, voir ici).

Les Lyonnais sont donc cantonnés aux 100 km. Ca permet d'aller jusqu'où ?

- le lac d'Annecy ? La préfecture de Haute-Savoie vient d'autoriser l'ouverture du lac d'Annecy, uniquement pour la "pratique sportive et de loisirs nautiques" dans "le respect des règles sanitaires". Plages et baignades resteront interdites néanmoins. Entre le centre de Lyon et la partie ouest du lac d'Annecy, il y a 101 kilomètres. Ainsi, si un habitant du premier arrondissement n'a pas le droit de se rendre jusqu'au lac, un domicilié à l'est du 8e arrondissement, aura le droit d'aller sur une toute petite partie à l'ouest du plan d'eau, sans pouvoir faire le tour (lire notre article ici)

- le Parc des oiseaux ? OUI. Situé à Villars-les-Dombes, dans l'Ain, mais à seulement quelques kilomètres de Lyon. Il rouvre progressivement à partir du lundi 18 mai (lire notre article ici).

- le Safari de Peaugres ? OUI. Situé dans l'Ardèche, vers Annonay, à moins de 100 km de Lyon. Il rouvre progressivement à partir du mercredi 20 mai sur réservation uniquement en ligne. Il sera possible, dans un premier temps, d'admirer les animaux depuis son véhicule. Pour avoir accès à l'ensemble du parc, il faudra attendre le 2 juin.

- le lac de Miribel-Jonage ? OUI. Le parc est ouvert. Toutefois, l'accès est interdit en voiture. Il est réservé aux modes doux et aux piétons. Et ce jusqu'au 2 juin. Plages et baignades sont également interdites (lire notre article ici).

- le lac des Sapins ? Toujours fermé.

En revanche, pour un habitant de Miribel, dans l'Ain, le département étant beaucoup plus grand, il peut légèrement dépasser la barre des 100 kilomètres pour aller à l'autre extrémité du département, à proximité de la frontière suisse.

L'outil ci-dessous permet de visualiser ce rayon de 100 km, associé à la nuance de sortie du département, ainsi que celle des frontières.

S'il ne se lance pas, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.