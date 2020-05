Déconfinement à Lyon : le stationnement payant à partir du 11 mai

Les places de parking, gratuites à Lyon depuis la mise en place du confinement, seront payantes à partir du 11 mai.

À partir du 11 mai prochain, le stationnement à Lyon va redevenir payant. Il était devenu gratuit lors de la mise en place du confinement en mars dernier. “Nous avons pris cette décision parce que sinon, beaucoup de personnes vont venir de l'extérieur stationner en ville et il n'y aura plus de places pour les clients de commerçant”, a déclaré Gérard Collomb ce jeudi lors du conseil municipal. Seules les vignettes résidents vont rester gratuites, a annoncé le maire de Lyon. Cela permettra notamment d'éviter d'amener plus de monde dans les mairies d'arrondissement.