Déconfinement à Lyon : 700 000 tests coronavirus par semaine en France

Des tests de grande ampleur et des mesures d’isolement seront mis en place après le déconfinement pour les personnes malades du Covid-19 et ceux qui ont croisé leur chemin.

Lors de son allocution devant l'Assemblée nationale ce mardi, Édouard Philippe a annoncé que 700 000 tests virologiques seront réalisés par semaine en France. “La doctrine initiale consistait à beaucoup tester en phase 1. Puis la doctrine a dit qu'une fois en phase 3, on ne teste que les patients les plus graves, les personnels médicaux et les personnes âgées. À la fin du confinement, l'objectif sera de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine”, a déclaré Édouard Philippe.

Ces tests seront remboursés par la sécurité sociale. Quand une personne malade sera identifiée, tous les cas qui l’ont contacté seront testés et devront être confinés durant période d’incubation. “L'isolement n'est pas une sanction, mais une mesure de protection collective et de responsabilité individuelle”, a ajouté le Premier ministre.

Cet isolement pourra se faire dans son domicile où dans des hôtels réquisitionnés.