Décès de Jean-Bernard Nuiry, élu du 2ᵉ arrondissement de Lyon

Jean-Bernard Nuiry est décédé à l'âge de 77 ans. Il était élu chargé des finances et du patrimoine du 2ᵉ arrondissement de Lyon.

Jean-Bernard Nuiry était conseiller du 2ᵉ arrondissement de Lyon. L'élu avait une délégation aux finances, au patrimoine et comme référent pour le secteur d'Ainay. Avant de prendre son mandat, il fut directeur régional Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine.

Jean-Bernard Nuiry a participé à plusieurs projets de restauration, comme la remise de fonds pour la sauvegarde du château de Jarnosse.

Pierre Oliver, maire du second arrondissement, a réagi à sa disparition sur X : "Jean-Bernard était un ami précieux et, pendant quatre ans, il a été un serviteur dévoué de notre arrondissement. Il s’est engagé à mettre en valeur et à rénover notre patrimoine. De l’église Saint-Nizier à l’orgue de Saint-François de Sales, il a toujours été très actif, fort de son expérience en tant que président de la fondation du patrimoine dans notre région. Il avait à cœur de rassembler et de valoriser les artisans d’art de notre arrondissement".

Un hommage partagé par Grégory Doucet, maire de Lyon : "Dévoué à notre ville, il a travaillé avec passion pour la préserver et la valoriser".