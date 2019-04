De Lyon, Lavorel Hotels s'attaque à Paris

En 2018, le groupe lyonnais Lavorel Hotels a réalisé parmi les plus gros coups de l’hôtellerie indépendante française. 2019 signe sa première implantation à Paris.

Le groupe hôtelier lyonnais Lavorel Hotels avait défrayé la chronique l'année dernière en rachetant coup sur coup l’Auberge de Letraz et le Palace de Menthon au bord du lac d’Annecy, Le Chabichou et son restaurant gastronomique à Courchevel et en ouvrant le Kopster à Décines. Jean-Claude Lavorel, que Lyon Capitale avait rencontré dans son bureau de la Cité internationale, nous avait confié : "Je suis un peu comme un pêcheur : je mets plusieurs lignes, ça bouge ou ça bouge pas. Et, un jour, toutes les lignes prennent. Ce sont les circonstances."

Huit établissements hôteliers haut de gamme

En ce début de printemps 2019, la pêche miraculeuse a eu lieu au centre du quartier Opéra, entre la Madeleine, la place Vendôme et les grands magasins parisiens. Un emplacement de choix pour installer son premier hôtel dans la capitale, avec le rachat de l'hôtel 4 étoiles Le Péra. "Cette première adresse parisienne vient renforcer notre présence sur le territoire national. Elle nous permet également de nous affirmer afin de compter parmi les acteurs incontournables de l’hôtellerie en France", explique Jean-Claude Lavorel.

A ce jour, le groupe lyonnais compte déjà huit établissements hôteliers haut de gamme (totalisant près de 570 chambres) ainsi qu’une compagnie fluviale (Les Bateaux Lyonnais). Il se dit en "recherche active d’opportunités". Où quand un groupe lyonnais hôtelier indépendant commence à se faire un nom au national.

