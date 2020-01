De la neige entre Lyon et Saint-Etienne dès cette nuit ?

Quelques petits flocons sont attendus sur les hauteurs entre Lyon et Saint-Étienne dans la nuit de lundi à mardi. Les précipitations devraient ensuite continuer.

La Loire et le Rhône ont été placés en vigilance jaune "vent violent" par Météo France avec des rafales qui pourraient dépasser les 60 km/h (voir les 80 dans la Loire). La France va être traversée par une perturbation dans la nuit avec une baisse des températures et l'arrivée de la pluie.

Entre Lyon et Saint-Étienne, quelques flocons vont apparaître les hauteurs dès ce soir, à partir de 1 100 mètres. Mardi, la limite pluie / neige pourrait passer à 900 / 1000 mètres avec des précipitations qui devraient continuer. En l'état actuel, il devrait s'agir de chutes de neige très faibles, cantonnées aux hauteurs et qui ne devraient pas perturber la circulation en plaine que ce soit l'A47 ou la ligne de train entre Lyon et Saint-Étienne.

Les rafales de vent et d'éventuelles chutes de branches sont davantage à surveiller que ces quelques petits flocons.