De la neige à Lyon vendredi, le 1er avril ? Non, ce n'est pas un poisson...

Les températures vont lourdement chuter à Lyon cette semaine. Le temps, lui, va se dégrader... De la neige pourrait même tomber en plaine, à Lyon, début avril.

Il a fait beau, et chaud, toute la semaine dernière entre Rhône et Saône. Lundi, encore, le soleil dominait le ciel lyonnais, et le mercure dépassait largement les 20 degrés.

Mais le temps printanier, c'est bientôt fini. Les températures vont chuter ces prochains jours à Lyon. 20 degrés sont attendus au meilleur de la journée ce mardi, puis 17 mercredi, 14 jeudi, 9 vendredi, 8 samedi...

Profitez bien de la #douceur_printanière 😎 de lundi et mardi ! Car à partir de jeudi, de l'#air_polaire va plonger sur la #France et faire chuter les températures ! L'hiver sera de retour en fin de semaine, avec du #froid 🥶 et des #giboulées ❄️ jusqu'en plaine ! pic.twitter.com/asUtJFJwbc — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 27, 2022

Le mercure s'effondre, le temps s'affole. De la pluie est attendue dès mercredi, en petite quantité, puis jeudi et vendredi. Pendant les nuits, mais aussi en matinée, les températures vont s'effondrer et frôler les 0 degrés. Selon plusieurs tendances météorologiques de la neige est même attendue en plaine vendredi matin à Lyon. Pour le 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson.

Lire aussi : Météo : vers une chute brutale des températures à Lyon cette semaine