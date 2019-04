Croix gammées à Lyon : Buzyn dénonce "l’insupportable" à la veille d'Izieu

Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs croix gammées et inscriptions racistes ont été réalisées avenue Berthelot. Présente à Lyon, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn s'est rendue sur place condamnant des actes "insupportables" à Lyon, "ville de résistance".

Une vingtaine d'inscriptions xénophobes accompagnées de croix gammées et de signes "SS" ont été réalisées à la peinture orange, dans la nuit de jeudi à vendredi, avenue Berthelot. Immeubles et commerces ont été pris pour cible, avec des messages qui visaient directement certains propriétaires d'établissement en fonction de leurs origines.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était présente à Lyon ce vendredi, elle s'est rendu sur place avec le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos et le maire Gérard Collomb. La ministre a condamné ces actes : "On ne supporte plus ça. Ces tags à caractère néonazi sont une agression, surtout dans cette ville de Lyon qui a une telle histoire, une ville de résistance qui a beaucoup souffert, avec la commémoration d'Izieu samedi. On en a assez, c'est insupportable, particulièrement parce que la symbolique est très forte. C'est renier cette histoire, c'est renier ces combats, ces douleurs !"

"Je souhaitais venir parce que je crois que les commerçants vivent des périodes difficiles. Ils font l'objet de beaucoup de dégradations. Il faut montrer que l'État les soutient. Une dégradation, c'est toujours une difficulté pour un commerçant", a ajouté la ministre.

Gérard Collomb dénonce de son côté "une provocation à la veille de l'hommage d'Izieu". Le 6 avril 1944, 44 enfants juifs et leurs accompagnateurs ont été arrêtés dans leur refuge à Izieu et conduits à la prison de Montluc avant d’être déportés à Auschwitz où ils furent gazés.

Dès ce matin, les agents de la ville s'activaient pour effacer les messages, tout comme les commerçants, victimes de ces actes. La police scientifique était également sur place pour procéder à des relevés.

Mise à jour à 12h09