Crise en Afghanistan : 150 Afghans accueillis à Lyon et à Villeurbanne dès cette semaine

270 places d'hébergements seront mises en place dès cette semaine en Auvergne-Rhône-Alpes pour les réfugiés Afghans après la prise de pouvoir des Talibans mi-août en Afghanistan.

"Conformément aux annonces du Président de la République, les opérations d’évacuation depuis Kaboul ont débuté mi-août. Afin de contribuer à l’hébergement des personnes évacuées d’Afghanistan sur l’ensemble du territoire national, un dispositif de prise en charge sera mis en place par Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en lien avec les préfets de l’Isère et du Puy-de-Dôme ainsi que les élus locaux, dès cette semaine", précise la Préfecture du Rhône.

- 150 places d’hébergement à Lyon et Villeurbanne

- 60 places d’hébergement à Pont-de-Claix et Monbonnot-Saint-Martin

- 60 places d’hébergement à Clermont-Ferrand

"À ce titre, il convient de souligner la mobilisation des associations financées par l'État pour l’accueil des Afghans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : Forum Réfugiés, CeCler et Entraide Pierre Valdo. Les Afghans qui souhaiteraient demeurer à long terme sur le territoire national seront accompagnés matériellement et administrativement dans leur demande d'asile. Ils bénéficieront du soutien des opérateurs spécialisés dans leurs demandes de droit au séjour et leurs parcours d'intégration", explique la Préfecture du Rhône.

