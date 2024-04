Covid-19 : nouvelle campagne de vaccination à l'approche de l'été

Face au risque de reprise épidémique en été et durant les Jeux Olympiques, les personnes fragiles sont invitées à renouveler leur vaccination.

Le 8 février dernier, la Haute autorité de santé (HAS) rendait un avis validant le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination au printemps 2024. Une décision qui s'explique notamment par le risque de nouvelle vague épidémique en période estivale. D'autant plus cette année, alors que les Jeux Olympiques d'été vont provoquer une arrivée massive de touristes en France.

Vacciner les plus fragiles avant l'été

Les Agences régionales de Santé (ARS), dont celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, lancent donc leur nouvelle campagne. "Elle vise à protéger les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie et ce durant toute la période estivale, jusqu'à l'automne", explique l'ARS de la région. Jusqu'au 16 juin, les personnes vulnérables sont donc invitées à renouveler leurs vaccination.

La campagne cible donc les personnes âgées de 80 ans et plus et celles placées en Ehpad. De même pour les personnes immunodéprimées et celles à risque en raison de leur situation médicale. Elles pourront effectuer leur rappel auprès de leur structure d'accueil ou d'un professionnel de santé. Sont notamment habilités les médecins généralistes ou spécialistes, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes.

En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, la campagne de vaccination pourrait être prolongée jusqu'au 15 juillet. Par ailleurs, la HAS n'exclut pas un élargissement du rappel vaccinal en raison de l'émergence de nouveaux variants plus virulents.

