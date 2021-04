Covid-19 : Jean Castex annonce le début de la vaccination de certains enseignants dès la semaine prochaine

En visite à Lyon ce matin, Jean Castex a annoncé le début de la vaccination pour les enseignants travaillant avec des personnes en situation de handicap dès la semaine prochaine.

Le Premier Ministre était à Lyon ce samedi à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon et au centre de vaccination de Gerland. C'est dans ce cadre et au micro de BFMTV que Jean Castex a annoncé le début de la vaccination pour les enseignants dès la semaine prochaine.

"Dans le déploiement de cette stratégie à l'égard de la communauté éducative, nous allons commencer, sans doute dès la semaine prochaine, à vacciner les personnels enseignants, les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et autres personnels de la communauté éducative de plus de 50 ans qui sont en contact avec des enfants en situation de handicap."

Le porte parole du Gouvernement, Gabriel Attal, annonçait plus tôt à Ouest-France que 80 000 personnes en France travaillaient avec des enfants en situation de handicap. Ils sont donc prioritaires et la vaccination s'ouvrira ensuite "plus largement aux enseignants et à d’autres professions". Gabriel Attal espérait même un début d’allégement des contraintes à partir de la mi-mai.