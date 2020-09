Covid-19 : aucun établissement scolaire fermé à Lyon

Le nombre de cas confirmés chez les élèves et les enseignants reste limité. Pour l'heure, aucun établissement scolaire de l'académie de Lyon n'a dû fermer à cause de la covid-19.

C'est en tout cas ce qu'affirme le bilan hebdomadaire publié par l'académie de Lyon sur son site : "aucun établissement scolaire n’est fermé actuellement dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain, en raison du virus".

Peu de cas confirmés en milieu scolaire

Le nombre de cas confirmés chez les élèves et les enseignants reste limité. Sur les 21.530 classes de primaire, collèges et lycées publics et privés que compte l'académie, seulement 201 sont fermées, dont 113 dans le département du Rhône.

Ce qui représente seulement 0,93 % des classes de l’académie de Lyon, selon les chiffres publiés vendredi 25 septembre.

À noter que depuis le 16 septembre, seuls 257 cas de covid-19 ont été confirmés parmi les 638.453 élèves des trois départements soit 0,05 % des effectifs, et 71 cas pour les membres du personnel des établissements scolaires.