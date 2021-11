Covid-19 à Lyon : une progression "fulgurante", le nombre de nouveaux cas a doublé dans le Rhône en une semaine

La progression de la 5e vague de covid-19 en France est "fulgurante" selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Dans le Rhône, le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine.

"Cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante", a alerté Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dimanche sur Europe 1, expliquant qu'il y a "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

"On voit qu'il y a une augmentation très forte des contaminations, mais on sait aussi qu'en France, on a une très large couverture vaccinale (et) on est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination", a-t-il ajouté.

Le taux d'incidence au-dessus de 200 dans le Rhône

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 18 novembre, le taux d'incidence est de 210 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 12 novembre et le jeudi 18 novembre). Ce taux était de 104 le 10 novembre et de 63 le 3 novembre. Le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine. Comme le montre le graphique ci-dessous.

En Ardèche, le nombre de nouveaux cas explose

Le nombre de nouveaux cas explose aussi en Ardèche, avec un taux d'incidence de 357, le département français où le virus circule le plus actuellement. Il était "seulement" de 172 il y a une semaine dans ce département.

On le voit dans le graphique ci-dessous, l'envolée de la courbe du département de l'Ardèche (par rapport à la moyenne française).

Près de 95 % des + de 12 ans sont vaccinés

Pour l'instant, cette hausse des cas ne s'accompagne pas d'une hausse significative du nombre d'entrées dans les hôpitaux du Rhône, le vaccin protégeant très bien contre les formes graves de la maladie. Or, dans le département du Rhône, près de 95 % des + de 12 ans sont vaccinés. Lyon Capitale vous propose un graphique sur la vaccination dans le Rhône ici.

