Covid-19 à Lyon : plus de 4000 personnes vaccinées à la Part-Dieu depuis le début de l’été

Pour enrayer la progression du Covid-19 en France et dans le Rhône, les opérations de vaccination se succèdent dans la Métropole de Lyon et notamment à la Part-Dieu. Depuis le début de l’été, le centre commercial a accueilli trois opérations éphémères sans rendez-vous, permettant ainsi la vaccination de plusieurs milliers de personnes.

Alors que le taux d’incidence baisse dans le Rhône et que la progression de la 4e vague semble donc ralentir dans le département, la vaccination, elle, continue d’augmenter. Au 10 août, plus de 69 % des habitants du département avaient ainsi reçu au moins une dose de vaccin selon l’Agence régionale de santé (ARS).

Parmi eux, 4 698 ont pu se faire vacciner lors d’opérations éphémères, sans rendez-vous, organisées au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Les 6 et 8 juillet, les équipes mobilisées sur place par l’ARS et ses partenaires ont ainsi pu procéder à la vaccination de 810 personnes. Les 29 et 30 juillet, 1 684 doses ont été administrées, avant que 2 204 injections ne soient réalisées entre le 2 et le 7 août.

Ces opérations pour aller au contact de la population se poursuivront sur le territoire de la Métropole jusqu’au début du mois de septembre, afin de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de se faire vacciner.

