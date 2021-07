Covid-19 à Lyon : les opérations de vaccination se poursuivent à la Part-Dieu du 2 au 7 août

Pour contrer la progression du Covid-19 en France et dans le Rhône, les opérations de vaccination se poursuivent dans la Métropole de Lyon. Du lundi 2 au samedi 7 août, le centre commercial de la Part-Dieu va une nouvelle fois se transformer en centre de vaccination, après une opération "coup de poing", menée la semaine dernière.

Alors que le taux d’incidence a dépassé les 300 cas dans le Rhône, ce qui confirme l’apparition depuis plusieurs semaines d’une 4e vague de contaminations au Covid-19, les opérations pour aller "au contact" des habitants se multiplient dans la Métropole de Lyon. Après des journées de vaccination sans rendez-vous organisées à La Duchére et à la Part-Dieu, dernièrement, le centre commercial du 3e arrondissement va une nouvelle fois se transformer en site de vaccination éphémère, du lundi 2 au samedi 7 août.

Depuis le début du mois de juillet, 2 500 personnes ont pu recevoir au moins une injection de vaccin au centre commercial. Conduite en coopération avec la préfecture du Rhône, l’ARS et les pompiers du SDMIS cette semaine de vaccination doit permettre d’accueillir sans rendez-vous les habitants de la Métropole.

Vaccination sans rendez-vous

Les équipes médicales seront installées, de 9h30 à 18 heures, au niveau 2 du bâtiment, entre les Galeries Lafayette et la place centrale. L’accès sera ouvert à toutes les personnes éligibles de plus de 12 ans, qui pourront se faire administrer "le vaccin ARN Messager Pfizer-BioNTech". Les différents partenaires précisent dans un communiqué que "l’administration de la deuxième injection pourra être réalisée entre 21 et 49 jours après la première, au Groupama stadium [à Décines, Ndlr] ou dans un autre centre de vaccination".

62 % des Rhodaniens ont reçu une dose

Dans le Rhône, plus de 62 % de la population a reçu une première dose de vaccin et 53,3 % est complètement vaccinée. Si les moins de 40 ans sont en moyenne moins vaccinés que leurs aînés, leur couverture vaccinale augmente très rapidement. Au 11 juillet, 23 % des 18-24 ans, 28 % des 25-29 ans étaient vaccinées et 32 % des 30-39 ans étaient vaccinés.

