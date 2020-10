Couvre-feu à Lyon : théâtre, cinéma, spectacles, pas d'exception pour la Culture

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

"Les règles doivent être les mêmes pour tous", a insisté ce vendredi le Premier Ministre, Jean Castex. Sa ministre de la Culture, Roselyne Bachelot militait elle pour un assouplissement du couvre-feu pour les spectacles et le monde de la culture en général.

C'est non. Dans Le Parisien, ce vendredi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, plaidait pour un assouplissement du couvre-feu pour les spectacles et le monde de la culture en général. Et par exemple, la possibilité de sortir du théâtre ou cinéma à 21h et de rentrer chez soi après.

Fin de non recevoir du 1er Ministre, Jean Castex. "Pour que les règles soient comprises, il faut qu'elles soient les mêmes pour tous", a indiqué le Premier Ministre vendredi midi, fermant la porte à toute exception.

"Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa simplicité"

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, s'est lui aussi opposé à un assouplissement du couvre-feu pour le monde du spectacle : "ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté et sa simplicité". "Si vous commencez à multiplier les exemptions, à dire davantage pour tel secteur d'activité, ça ne sera pas 21H00, ça sera 22H00, pour les autres ça sera 22H30, pour les autres ça sera 23H00, on ne va pas s'en sortir", a expliqué le ministre de l'Economie sur BFM TV.

Le couvre-feu entre en vigueur dans la Métropole de Lyon dès ce vendredi soir minuit.