Couvre-feu à Lyon : de nouveaux horaires pour les marchés du soir

Les six marchés du soir de Lyon se retrouvent impactés par le couvre-feu à 18h mis en place depuis ce samedi 16 janvier. Ils resteront ouverts, avec des horaires adaptés.

Un couvre-feu a été mis en place ce samedi 16 janvier à Lyon et dans toute la France. A 18h, chacun doit être chez soi et les commerces doivent être fermés. Lyon compte six marchés du soir qui finissaient d'ordinaire vers 20h : le marché de l'îlot Louis Loucheur le vendredi, le marché de la place Abbé Pierre le mardi, le marché du quai Augagneur et celui de la rue Fourcade le jeudi et enfin le marché bio de la place Ambroise Courtois et celui de la place Carnot le mercredi.

Pour ne pénaliser ni les commerçants, ni les consommateurs, ces six marchés du soir pourront se tenir dans l'après-midi, avec des horaires légèrement modifiés. Désormais, tous les marchés commenceront à 13h pour finir avant le couvre-feu, sauf celui de la place Carnot qui ouvrira à 14h.