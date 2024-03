Le trafic de la ligne T1 perturbé par un accident de tramway ce matin à Lyon

Un accident entre un tramway et une voiture interrompt partiellement le trafic de la ligne T1 depuis 6h20 ce vendredi matin à Lyon.

Survenu peu avant 6h30 au niveau de la station Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, un accident de la circulation perturbe fortement le trafic du tramway T1. D’après les services des TCL, les stations de Débours à ENS Lyon ne seront plus desservies au moins jusqu’à 8h30. En attendant le retour à la normale, les rames circulent uniquement entre les stations de IUT Feyssine à Halle Tony Garnier.

Selon les sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon, une collision entre un tramway et un véhicule léger est à l'origine de la perturbation. Peu avant 8 heures, six blessés légers, trois hommes et trois femmes, étaient en train d'être transportés à l'hôpital. Deux se trouvaient à bord du tramway et quatre à bord du véhicule accidenté. Le temps que celui-ci soit dégagé des voies de circulation, le trafic reste également coupé sur l'avenue Tony Garnier.