Coronavirus : vous pouvez télécharger l'attestation de déplacement ici

A partir de ce mardi 17 mars 12 heures et dans le cadre de la pandémie du coronavirus COVID-19, pour se déplacer, il faudra avoir une attestation obligatoire. Certains se demandent où la télécharger : les serveurs du gouvernement étant saturés. Nous vous proposons de télécharger cette attestation ici.

Ce mardi, de nombreux citoyens se connectent au site du gouvernement pour télécharger l'attestation de déplacement dans le cadre du coronavirus COVID-19. Néanmoins, le site est saturé et ne répond parfois plus.

Pour continuer d'obtenir cette attestation, nous avons choisi de l'héberger chez nous. Il suffit de faire un clic droit sur l'image ci-dessous, puis choisir "enregistrer sous".

Grâce à cette attestation, il sera possible de se déplacer pour travailler quand le télétravail n'est pas possible, prendre soin d'un proche, se soigner, faire ses courses ou une petite activité physique. Ne pas l'avoir est passible d'une amende de 38 euros, qui passera plus tard à 135 euros.

Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, il est possible de reproduire cette attestation sur papier libre.

Selon les dernières informations, il faudra faire une nouvelle attestation différente, chaque jour avant de sortir, les employeurs pourront proposer une attestation longue.