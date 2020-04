Coronavirus : trois députés de Lyon invitent le peuple français à préparer "le jour d'après"

En pleine épidémie de coronavirus, soixante parlementaires invitent le peuple français à "préparer le jour d'après" dans une tribune.

Un texte notamment signé par Hubert Julien-Laferrière et Jean-Louis Touraine, députés de Lyon, ainsi qu'Anissa Kheder, députée du Rhône.

"Préparons, toutes et tous ensemble, le jour d'après, explique Hubert Julien-Laferrière. La catastrophe du Covid-19 par son ampleur et sa vitesse nous invite à repenser nos sociétés. Vaste consultation lancée par 60 parlementaires : soyons ambitieux et audacieux !"

Un site web (https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/) a été créé pour permettre à tous les citoyens de donner leurs idées.

"Un simple plan de relance ne suffira pas. Il nous faut réfléchir dès maintenant et collectivement à un grand plan de transformation de notre société et de notre économie", est-il notamment écrit dans cette tribune.