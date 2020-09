Coronavirus : qui sont les personnes décédées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Depuis le début de l'épidémie, 3 117 personnes sont décédées des suites du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui sont-elles ?

Au 8 septembre, 1 799 décès ont été recensés des suites du coronavirus dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, auxquels s'ajoutent 1 318 décès comptabilisés dans les établissements médico-sociaux (EMS, dont les EHPAD) au 31 août. Quel est le profil des personnes décédées ?

1 130 décès dans le Rhône, département le plus touché

La grande majorité des décès liés au coronavirus dans la région a été recensée dans le département du Rhône avec 670 décès à l'hôpital et 460 dans les EMS. Vient ensuite la Loire, pourtant bien moins peuplée mais qui compte tout de même 249 décès dans les hôpitaux et 211 dans les EMS. Puis la Haute-Savoie (174 décès à l'hôpital, 153 dans les EMS), l'Isère (153 et 117), la Drôme (129 et 75), l'Ardèche (117 et 112) et l'Ain (109 et 77) pour les départements les plus touchés.

87 % des défunts avaient plus de 70 ans

87 % des personnes décédées à l'hôpital avaient plus de 70 ans. 1 % d'entre elles avaient entre 20 et 49 ans et 10,8 % entre 50 et 69 ans. Aucun décès n'est à déplorer pour le moment chez les moins de 20 ans.

Après une flambée de la mortalité liée au COVID-19 en mars-avril, Santé Publique France précise que "le nombre de nouveaux décès déclarés parmi les hospitalisations est stable en semaine 36", soit cette semaine du 7 septembre, et qu'"aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’est observé depuis la semaine 18", soit la dernière semaine d'avril .