Coronavirus près de Lyon : plus de 50 morts dans un Ehpad

À Albigny-sur-Saône, 55 résidents d'un Ehpad sont décédés à cause du Covid-19 depuis le début de l’épidémie. Jean-Paul Colin, maire de la commune, pointe du doigt le manque matériel et le courage du personnel.

Ces six dernières semaines, 68 patients entre 75 et 100 ans sont morts au centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or à Albigny-sur-Saône. Parmi eux, 55 l’ont été à cause du Covid-19 rapporte FranceInfo. Un bilan lourd qui s’explique, en partie, par la taille de l’établissement, plus de 700 résidents sur deux sites à Chasselay et à Albigny où la plupart des décès se sont produits.

Le premier cas s’est présenté lors de la première semaine du confinement puis l'épidémie a atteint un pic, au sein de l'Ehpad, entre la quatrième et la sixième semaine. Le maire, Jean-Paul Colin, également, président de l’hôpital gériatrique, a pointé du doigt le manque d’équipement du personnel soignant. Tout en saluant le courage de ces derniers, il les félicite pour leur gestion de la crise qui a permis de circonscrire l’épidémie : une seule personne a succombé au Covid-19 en dehors de l’Ehpad, à Albigny-sur-Saône, un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd.