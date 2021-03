Coronavirus : Lyon reconfiné, les berges du Rhône vont rester ouvertes

Lyon est "reconfiné" dès ce vendredi soir minuit. Les Berges du Rhône, elles, très fréquentées, vont rester ouvertes, a annoncé ce vendredi le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos.

"On est dans une situation différente du 1er confinement. Lors du 1er confinement, les Berges avaient été fermées car tous les déplacements sont interdits", explique le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos.

"Désormais, tous les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km, notamment pour des activités récréatives. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la fermeture des Berges. Le maire de Lyon et le président de la métropole de Lyon, que j'ai consultés, partagent mon avis, a ajouté le Préfet. Par contre, nous rappelerons les règles, les conditions de respect des gestes barrières et un certain nombre de contrôles auront lieu dans ces lieux".