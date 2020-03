Coronavirus : les dernières informations ce samedi à Lyon et en France

Un nouveau point a été fait ce samedi par le Ministère de la Santé. Avec 716 cas confirmés de coronavirus en France, dont 11 décès. Dans le Rhône, vendredi, il y avait 21 cas détectés de coronavirus.

Un nouveau point a été fait ce samedi par le Ministère de la Santé. Avec 716 cas confirmés de coronavirus en France ce samedi à 14h, dont 11 décès. Deux nouveau décès dans les Hauts-de-France et en Normandie.

Dans la région, l'ARS a tenu son dernier point vendredi à 14h.

21 cas de coronavirus vendredi dans le Rhône

21 personnes ont été testées positives au virus dans le Rhône.

En Auvergne-Rhône-Alpes, on dénombre 87 cas à 14 heures vendredi : 4 dans l'Ain, 2 en Ardèche, 3 dans la Drôme, 1 dans la Loire, 5 dans le Puy-de-Dôme, 21 dans le Rhône, 3 en Savoie, 48 en Haute-Savoie. Sur l'ensemble de ces patients, 8 sont en réanimation.

Une maladie "bénigne" dans 8 cas sur 10

L'Agence régionale de santé rappelle que "la maladie est bénigne dans 8 cas sur 10". "Selon les données épidémiologiques actuelles, près de 8 patients sur 10 atteints du COVID-19 ne souffriront que de symptômes bénins, équivalents à une grippe", ajoute l'ARS.

L'ARS précise néanmoins que les personnes fragiles et notamment les personnes âgées ou souffrants de maladies cardio-respiratoires "pourront développer une forme plus grave, pouvant nécessiter des prises en charge hospitalières soutenues, comme une prise en charge en service de réanimation". Dans ce contexte, il est impératif "de protéger les plus fragiles, en limitant les contacts et les visites".