Coronavirus à Lyon : les concours et examens nationaux reportés

Les concours et examens nationaux qui devaient avoir lieu au printemps sont reprogrammés à une “date ultérieure” ont annoncé ce mardi les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Dans un communiqué publié ce mardi, les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur ont déclaré que les concours et examens nationaux prévus au printemps 2020 seront reprogrammés à une “date ultérieure” probablement à la “toute fin du mois de mai”. “Au regard de la complexité de l’organisation de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai”, ont-ils déclaré. Cela concerne les concours d'entrée dans les grandes écoles, mais aussi celui de 2e année de médecine.

Par ailleurs, “à titre exceptionnel pour l’année 2020 et après concertation avec les établissements, les épreuves écrites des concours postbac permettant d’accéder aux formations sélectives du premier cycle de l’enseignement supérieur seront remplacées par un examen des dossiers académiques des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription via la plateforme Parcoursup”.

Enfin, les concours de recrutement de l'Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, entre juin et juillet. Ils feront l'objet d'une communication spécifique dans les prochains jours.