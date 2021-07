Coronavirus : le variant Delta représente désormais plus de 30 % des contaminations en France

L'inquiétude monte en France autour du variant Delta du covid-19, beaucoup plus contagieux. Il représente désormais plus de 30 % des contaminations dans le pays.

"Le variant Delta double chaque semaine, il représente plus de 30 % des contaminations en France" a souligné Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce lundi sur France Inter.

"Depuis 5 jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin Juillet", a alerté dimanche soir le ministre de la Santé, Olivier Véran.

