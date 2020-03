Coronavirus : le bilan à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes ce 30 mars

216 personnes de plus ont été hospitalisées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 24 heures et 38 personnes sont décédées.

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé (ARS), 2 366 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 40 patients transférés de la région Bourgogne-Franche-Comté. Parmi eux, 597 sont en réanimation. 88 personnes sont retournées à leur domicile entre hier et aujourd’hui.

Actuellement 83 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement. Au total, 3 508 patients atteints de Covid-19 ont été ou sont pris en charge à l’hôpital dans la région. Parils les 2 366 patients atteints de Covid-19 hospitalisés en Auvergne-Rhône- Alpes le 30 mars, 1671 (71 %) sont en hospitalisation conventionnelle, 597 (25 %) en réanimation/soins intensifs, 95 (4 %) en soins de suite et réadaptation et 4 (0,2 %) en psychiatrie.

En compte 267 décès hospitaliers (+ 38 par rapport à la veille). Dans le Rhône on compte 996 hospitalisations et 123 décès (respectivement 915 et 111 dimanche).

Le point par département