Coronavirus : la vaccination ouverte à tous les adultes dès ce lundi 31 mai, et bientôt aussi aux enfants ?

A partir de ce lundi 31 mai, tout Français de plus de 18 ans peut se faire vacciner en France. La vaccination pourrait être étendue aux 16-18 ans puis aux 12-15 ans cet été.

25 431 357 personnes ont reçu au moins une injection en France (soit 38 % de la population totale et 48,4 % de la population majeure). Parmi ces 25M de personnes, 10 777 150 personnes sont complètement vaccinées.

La campagne de vaccination s'intensifie ce lundi 31 mai. Elle est désormais ouverte à tous les adultes en France.

Et bientôt aux enfants ? Le feux vert a été donné par l’Agence européenne du médicament (EMA) au vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. En France, la Haute autorité de santé (HAS) doit se prononcer cette semaine. "Il est très probable" que la Haute autorité de santé (HAS) se prononce cette semaine en faveur de la vaccination des 12-15 ans selon Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19. "Le vaccin est très efficace" chez les jeunes selon l'infectiologue à l’hôpital Cochin.

D'après le "Monsieur vaccination du gouvernement", Alain Fischer, pour les 12-15 ans, le choix du calendrier (dès l’été ou à la rentrée) "est plus une question pratique de disponibilité de doses et d’organisation".

