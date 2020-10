Coronavirus : la métropole de Lyon passe en "alerte maximale"

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce à l'instant le placement de la métropole de Lyon en "alerte maximale", ainsi que Saint-Etienne, Grenoble et Lille.

Ça y est. La métropole de Lyon passe en "alerte maximale" ce samedi, annonce à l'instant le ministre de la Santé Olivier Véran. Et elle n'est pas seule : Grenoble, Saint-Etienne et Lille sont aussi concernées. Clermont-Ferrand et Dijon, elles, passent en "alerte renforcée" ce samedi également.

Malgré des derniers chiffres stables, la capitale des Gaules n'a pas échappé à l'alerte maximale. Raymond Le Moign, le directeur général des HCL, expliquait ce mercredi 7 octobre que les hôpitaux de la région constataient un "plateau" en réanimation depuis environ une semaine. Mais un plateau élevé, avec entre 29 et 31 % de patients COVID dans les services de réanimation.

Le seuil des 30 % de patients covid en réanimation dépassé

Pour rappel, le dépassement du seuil de 30 % de patients COVID en réanimation est l'un des critères retenu pour le passage d'un territoire en alerte maximale. Ce jeudi 8 octobre au matin, sur l'ensemble de la région il y avait 174 patients en réanimation, contre 123 le lundi 21 septembre, 143 le lundi 28 septembre et 168 le lundi 5 octobre. Ce mercredi 7 octobre, le maire de Lyon Grégory Doucet s'était pourtant montré rassurant, affirmant qu'il n'était "pas la peine d'aller plus loin".

Le gouvernement en a décidé autrement, avec le placement de la métropole de Lyon en alerte maximale à compter de ce samedi. Les bars, notamment, vont devoir fermer leurs portes.

