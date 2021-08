Coronavirus : la hausse des hospitalisations se poursuit aux Hospices civils de Lyon

Le nombre de patients hospitalisés, en raison du covid-19, continue d’augmenter au sein des Hospices civils de Lyon. Depuis le 16 août, 25 nouvelles admissions ont été enregistrées aux HCL.

Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 est en baisse dans le département du Rhône. Désormais, le taux d’incidence, un indicateur qui permet de mesurer la circulation du virus à un instant T sur un territoire, pointe à 270 pour 100 000 habitants, sur une semaine glissante, après avoir longtemps stagné autour des 300.

Un signe d’amélioration et qui semble confirmer le passage du pic de la 4e vague. Néanmoins les autorités restent très prudentes alors que la tension hospitalière des Hospices civils de Lyon (HCL), elle, continue de se dégrader. Au 23 août, 169 patients Covid positifs étaient ainsi hospitalisés dans les HCL, contre 144 le 16 août.

Les admissions en réanimation augmentent aussi

Le nombre de patients admis en réanimation est lui aussi en augmentation, ils sont désormais 49 à se trouver dans une situation critique, soit sept de plus qu’il y a une semaine. À ce jour, 141 lits de réanimations ont été ouverts dans les HCL et 83 % sont occupés par des patients, dont 41,9 % ont été testés Covid positif.

Pour mémoire, au plus fort de la 1re vague, 152 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans les HCL, 172 au pic de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e. Au 23 août ils sont 49, la situation reste donc sous contrôle mais est scrutée de près.