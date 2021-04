Coronavirus : la France passe la barre des 10M de primo-vaccinés

Le pays "vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance (sur) l'objectif que j'avais fixé", a souligné ce jeudi le Premier Ministre, Jean Castex.

"C'est une très bonne performance, la France vaccine beaucoup, s'est félicité le chef du gouvernement. Et cela est dû à (...) tous ceux qui sont 7 jours sur 7 sur le pont au service de cette grande cause nationale qui s'appelle la vaccination et qui nous permettra de sortir de cette crise".

La France espère atteindre le seuil de 20M de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin le 15 mai et le seuil de 30M de Français le 15 juin.

Dans le Rhône. 253 364 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, d'après des données stabilisées au mardi 6 avril. Soit 13,5 % de la population.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 139 487 ont reçu au moins une dose de vaccin au 6 avril, soit 14,2 % de la population.