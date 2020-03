Coronavirus : la Foire de Lyon est décalée en mai

Suite au coronavirus, la Foire de Lyon est décalée de deux mois. Elle devait ouvrir le 20 mars.

"Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que cet événement se déroule en toute sérénité", à cause du coronavirus, les organisateurs de la Foire de Lyon ont choisi de reporter l'événement en mai. Le salon qui devait s'ouvrir le 20 mars et fermer le 30 est décalé du 16 au 24 mai.

Par principe de précaution et pour préserver les 200 000 visiteurs et 900 exposants, le groupe GL Events a donc choisi ce report de deux mois. Les salons Baby et Kidexpo sont aussi décalés et auront lieu les 16 et 17 mai prochain.

A Lyon, une cinquième personne vient d'être diagnostiquée positive au coronavirus (lire ici). Toutes les manifestations réunissant plus de 5 000 personnes en milieu confiné sont annulées.